Глава полиции Манчестера подтвердил, что теракт был организован группой лиц

24 мая 2017 19:36 (UTC+04:00)

Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть", передает РИА Новости.

"Очевидно, что речь идет о сети", - сказал Хопкинс на пресс-конференции в среду.

Он подтвердил, что на данный момент задержаны четыре человека и что в среду днем был проведен рейд в центре города.

"Расследование продолжается, так что я не буду комментировать далее", - отметил он.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 - в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство - подростки, считаются пропавшими без вести.

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