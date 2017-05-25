"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы (ВИДЕО)

25 мая 2017 00:55 (UTC+04:00)

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0 в финале футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена", передает ТАСС.

Мячи забили Поль Погба (18-я минута) и Генрих Мхитарян (48). Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" получил право на выступление в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Манкунианцы не смогли обеспечить путевку в Лигу чемпионов по итогам чемпионата страны, заняв шестое место. "Аякс" же по итогам внутреннего первенства занял второе место и попал в квалификацию самого престижного европейского футбольного турнира.

"Манчестер Юнайтед" пять раз участвовал в финалах Лиги чемпионов и Кубка европейский чемпионов, одержав в них три победы, но ранее ни разу не доходил до финала Лиги Европы/ Кубка УЕФА. "Аякс", являющийся четырехкратным победителем Лиги чемпионов (1971, 1972, 1973, 1995), лишь раз участвовал в финале Кубка УЕФА. В 1992 году голландский клуб в двухматчевом противостоянии победил итальянский "Торино".

Команды встретились в официальных турнирах в пятый раз, последнее противостояние соперников также состоялось в розыгрыше Лиги Европы. Одержав гостевую победу со счетом 2:0 в первом матче 1/16 финала турнира сезона-2011/12, "Манчестер Юнайтед" уступил дома (1:2) и прошел в следующий раунд за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. До этого соперники встречались в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1976/77, команды также одержали по одной победе и "Манчестер Юнайтед" вышел в следующий раунд за счет разницы мячей. В прошлом году победу в Лиге Европы одержала испанская "Севилья".

"Манчестер Юнайтед" стал седьмым клубом, которому удалось объединить трофеи всех крупнейших еврокубковых турниров (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок Ярмарок/Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА). Ранее этого добились "Аякс", английский "Челси", испанские "Реал" и "Барселона", немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус".

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