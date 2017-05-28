Меркель заявила, что ЕС больше не может полагаться на других

28 мая 2017 17:57 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки, передает РИА Новости.

"Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!" — цитирует Меркель таблоид Bild.

Издание отмечает, что подобное заявление после завершившегося в субботу саммита "большой семерки" канцлер сделала касательно новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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