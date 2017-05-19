В Каракасе в ходе столкновений свыше 50 человек получили ранения

19 мая 2017 03:42 (UTC+04:00)

Не менее 58 человек пострадали в четверг в столице Венесуэлы Каракасе в результате столкновений между манифестантами и силами безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

По данным главы администрации района Барута Херардо Блайда, в местные медучреждения доставлены 34 раненых, причем двое получили ранения в лицо. Серьезно пострадавших нет. Еще 24 человека привезли в центры здравоохранения района Чакао.

Ранее сообщалось, что национальная гвардия применила слезоточивый газ против манифестантов на одной из центральных автомагистралей города. Силы правопорядка помешали митингующим дойти маршем до здания министерства внутренних дел Венесуэлы, где они собирались потребовать прекращения нападений на манифестантов.

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