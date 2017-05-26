Число погибших в ходе протестов в Венесуэле возросло до 60 человек

26 мая 2017 06:02 (UTC+04:00)

Не менее 60 человек погибли в Венесуэле в ходе антиправительственных протестов, сотрясающих страну с начала апреля, передает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional. Согласно ее подсчетам, еще свыше 950 человек пострадали.

Неправительственная организация "Венесуэльская программа образования и деятельности в сфере прав человека" (исп. Provea) ранее сообщила, что большая часть погибших была застрелена. Согласно ее подсчетам, 32 погибших были молодыми людьми в возрасте 18-30 лет. Кроме того, в числе жертв оказались несколько несовершеннолетних.

В среду генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что насилие и беспорядки во время акций протеста с начала апреля унесли жизни 55 человек. В числе погибших оказались 52 гражданских лица и три сотрудника правоохранительных органов.

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась еще сильнее после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.

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