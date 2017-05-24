Президент Турции призвал страны НАТО направлять не менее 2% ВВП на оборонные расходы

24 мая 2017 19:35 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал страны НАТО проявлять больше солидарности и направлять на нужды обороны как минимум два процента от ВВП, передает РИА Новости.

Саммит НАТО пройдет 25 мая в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе по сокращенной программе. Основными темами заседания станут роль НАТО в борьбе с терроризмом и справедливое распределение бремени между странами-членами альянса, то есть увеличение оборонных расходов союзников США. Итоговое коммюнике участники принимать не планируют.

"Саммит НАТО пройдет в период нестабильности в мире. Рядом с классическими проблемами появились новые – беженцы, кибератаки. Терроризм – это проблема не одной страны, а всего мира. Нельзя делить террористов на "своих" и "чужих", что мы наблюдаем в некоторых случаях. НАТО должно больше поддерживать свои страны-участницы, больше проявлять солидарность в борьбе с терроризмом, направлять на оборонные расходы не менее двух процентов от ВВП", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.

Он добавил, что эти темы будут обсуждаться на саммите. Кроме того, турецкий лидер сообщил, что намерен провести в Брюсселе двухсторонние встречи с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в состав НАТО. Ныне данный уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 государств-членов альянса.

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