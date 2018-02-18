Граждан Азербайджана на борту потерпевшего крушение иранского самолета не было - МИД

18 февраля 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, полученным посольством Азербайджана в Исламской Республике Иран, на борту разбившегосяв Иране самолета граждан Азербайджана не было.

Об этом Trend сказал глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.

Дополнительная информация будет предоставлена СМИ по мере ее поступления.

Самолет ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines разбился 18 февраля в центральной части Ирана. Все 66 человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

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