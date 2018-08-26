Лина Вайткявичене: Благодаря Мехрибан Алиевой мир еще не раз удивится уникальности азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Часто слышала от своих соотечественников, что те, кто узнают Баку, влюбляются в этот город и не хотят из него уезжать. Не стала исключением и я.

Об этом сказала заместитель генерального директора агентства международной информации Trend Лина Вайткявичене.

“Впервые я приехала из Литвы в Баку 9 лет назад, и уже тогда меня покорили красота города, доброта и гостеприимство азербайджанского народа. Живя в одном из красивейших городов мира – в Баку, наблюдаю, как с каждым годом становится всё красивее не только он, но и вся страна”, - сказала Вайткявичене.

Она отметила, что Азербайджан прошёл большой путь с периода обретения независимости, и стране есть чем гордиться. Это страна, где сплетаются Восток и Запад, разные культуры, где дружно живут представители разных религий и где с большой радостью встречают гостей.

“Наблюдая за развитием Азербайджана, я чётко понимаю, что в этом большая заслуга его руководителей, которые думают о своей родине и своем народе, об их будущем. Смотрю на масштабное строительство, многочисленные новые дороги, заводы, парки, отремонтированные школы, детсады, больницы и понимаю, что у азербайджанского народа большое будущее”, - сказала Вайткявичене.

Она подчеркнула, что немаловажную роль в формировании этого будущего играют женщины страны во главе с Первым вице-президентом, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

“Я с восторгом наблюдаю за Первой леди Мехрибан Алиевой. Каждый раз восхищаюсь ее красотой, женственностью, обаянием, человеческой теплотой. Чувство стиля, изысканный вкус делают ее примером для многих женщин. Как сказал историк моды Александр Васильев, открывая выставку в Баку, Мехрибан Алиева – настоящая икона стиля”, - сказала она.

И действительно, продолжила Вайткявичене, для многих женщин Мехрибан Алиева - эталон, ей подражают, восхищаются, стараются быть на нее похожей. И особенно приятно, что люди ее любят, гордятся, что у страны такая Первая леди, и очень тепло отзываются как о человеке.

“Будучи хрупкой, нежной женщиной, она осуществила такие масштабные проекты, которые многим мужчинам не под силу. Примером могут послужить проведенные на самом высоком уровне музыкальные и спортивные мероприятия внутри страны, а также активная деятельность Мехрибан Алиевой в области сохранения мирового наследия. Все это стало возможным благодаря организаторскому таланту Мехрибан Алиевой», - сказала она.

По ее словам, неудивительно, что Мехрибан ханум снискала безграничную любовь и доверие людей.

«Как человеку из небольшой страны мне очень импонирует стремление Мехрибан Алиевой сделать страну известной во всём мире. С большим интересом слежу за презентацией возможностей страны на международной арене в рамках подготовки к проведению Всемирной выставки EXPO 2025, где Баку выступает одним из кандидатов. Азербайджан представляется на самом высоком уровне, при непосредственном участии Мехрибан Алиевой, что очень важно для продвижения имиджа и экономики страны с точки зрения значимости таких мероприятий, как Всемирная выставка EXPO. Подобные шаги ещё больше усиливают уверенность в будущем Азербайджана”, - сказала Вайткявичене.

Как отметила замгендиректора АМИ Trend, не остаются незамеченными Мехрибан Алиевой и беды отдельных людей, которые нуждаются в помощи, и неудивительно, что Мехрибан ханум завоевала любовь азербайджанского народа. Вся деятельность Мехрибан Алиевой говорит о ее любви к своей стране, заботе о своём народе и каждом отдельном человеке.

“Думаю, что благодаря Мехрибан Алиевой, мир ещё много раз будет удивляться достижениям Азербайджана, масштабным проектам, реализованным во благо Азербайджана, его процветания, и раскрывающим уникальность азербайджанского народа”, - подчеркнула Лина Вайткявичене.

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