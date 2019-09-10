Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии

10 сентября 2019 00:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас по случаю избрания на пост Премьер-министра Грузии.

Азербайджан и Грузию объединяют исторически сложившиеся дружественные и добрососедские связи. Верю, что наши межгосударственные отношения и стратегическое партнерство, основанные на этих добрых традициях, и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Грузии", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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