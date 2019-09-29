Величие мугама и классической поэзии на родине Насими в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Trend.

Величие мугама и творчества Насими – таким стало очередное мероприятие, прошедшее в рамках Фестиваля Насими в селе Мейсери Шамахинского района. Как известно, Шамахы – родина великого поэта и философа, и его творчеством восхищаются во всем мире. Также как и азербайджанским мугамом, который включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Перед гостями выступили победители конкурса на лучшее поэтическое произведение в духе Насими или в подражание его поэзии, проведенного среди молодых поэтов-участников литературного проекта SÖZ Министерства культуры Азербайджана. Орхан Бехбид, Заур Рахшан, Сахиб Мамедов, Гюльбала Дадаш, Тарлан Садиг, Салех Себат, Адиль Акбер, Эльшан Гадри, Ниджат Насри, Салим Насирли подарили гостям незабываемые моменты высокой классической поэзии, духовного мира творчества Насими. А кульминацией стало выступление совсем юных участников – 7 и 8 летних братьев, которых звали Юсиф и Насими. Маленький Насими так проникновенно читал стихи великого Имадеддина Насими, что зал аплодировал стоя.

«Впечатление от выступающих было настолько сильно, что зарубежные гости были просто потрясены, насколько классическая поэзия жива в Азербайджане, ее здесь ценят и любят. Ведь сегодня во всем мире очень редко встретишь классическую поэзию. И что самое важное, все это находится в сердцах и душах нашей молодежи и подрастающего поколения. От имени всех участников проекта SÖZ выражаю искреннюю признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за проведение такого потрясающего Фестиваля Насими, который дает возможность нашей молодежи творческого душевного самовыражения, стремления к высокому, нравственному и совершенному», - сказала Trend руководитель проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде.

Яркими овациями было встречено исполнение произведений Насими в мугаме, теснифах и газелях народной артисткой Азербайджана Назакет Теймуровой, чтеца Мирсахиба Агазаде и группы «Хиджаз» под управлением Эйваза Гашимова.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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