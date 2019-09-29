В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)

29 сентября 2019 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 29 сентября в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги".

На вечере выступили известный азербайджанский джазмен, заслуженный артист Салман Гамбаров, исполнитель на серпенте (старинный духовой музыкальный инструмент) Мишель Годар (Франция), немецкая певица Маргрит Бухбергер (репертуар барокко) и исполнитель на шэне (губной орган) Ву Вей (Китай).

Концерт произвел глубокое впечатление на бакинскую публику.

Отметим, что Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими проводится во второй раз при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.

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  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими в Филармонии был представлен международный музыкальный проект "Искренние диалоги" (ФОТО)
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