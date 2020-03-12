Микаил Джаббаров: Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков

БАКУ /Trend/ - Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков.

Как передает Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на совещании в Кабинете Министров Азербайджанской Республики под председательством премьер-министра Али Асадова относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны.

Предоставивший информацию о нынешнем экономическом положении Азербайджана и возможностях влияния на экономику страны снижения цены на нефть в короткий и среднесрочный период, министр экономики Микаил Джаббаров сказал: «Сегодня в целом есть два фактора, обладающих возможностями влияния на экономику страны: эпидемия коронавируса и провал сделки OPEC+. Хочу отметить, что азербайджанская экономика и в начале 2020 года сохраняет свою устойчивость. За минувшие два месяца текущего года темп роста валового внутреннего продукта составил 2,8 процента. В то же время, темп роста валового внутреннего продукта в ненефтяном секторе составил 6,7 процента. Рост производства в ненефтяной отрасли повысился до 21,7 процента, а также темп роста инвестиционных вкладов в ненефтяном секторе достиг 21 процента. Естественно, распространение эпидемии коронавируса отрицательно повлияло на некоторые сферы деятельности. Можно, к примеру, отметить такие сферы, как туризм, воздушный транспорт. Однако в других сферах мы наблюдаем определенный высокий рост. В то же время, номинальный темп роста денежных доходов населения повысился с 5,1 процента до 8,9 процента».

Министр отметил, что прогноз по налоговым поступлениям за два месяца текущего года выполнен на 114,2 процента, в том числе в ненефтяном секторе – на 115,9 процента. В бюджет сверх прогноза поступили более 180 миллионов манатов. По сравнению с двумя месяцами прошлого года налоговые поступления повысились на 24,5 процента, в том числе в ненефтяном секторе – на 24,8 процента.

Коснувшись финансовой устойчивости экономики страны, Микаил Джаббаров сказал: «Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков. Объем стратегических валютных резервов превышает 100 процентов внутреннего валового продукта, в шесть раз превышает объем внешнего государственного долга. Объем резервов достаточен для беспрерывного трехлетнего финансирования товаров и услуг. То есть, стратегические валютные резервы в 5 раз больше объема всей манатной массы, находящейся в обороте, в 9 раз больше объема наличной манатной массы. Это является фундаментальным условием обеспечения баланса валютного рынка и сохранения макроэкономической стабильности».

Министр также отметил, что в целях сохранения динамики экономического роста будут подготовлены и представлены правительству предложения по стимулированию малого и среднего предпринимательства. В то же время, соответствующие структуры министерства вместе с Центральным банком принимают гибкие меры по сохранению баланса и стабильности маната на валютном рынке. Кроме того, в соответствии с законодательством будет усилен контроль за сферой наличных денег, жестко пресекаться попытки безосновательного поднятия цен и создания искусственного дефицита на потребительском рынке. В то же время, будут усилены меры по борьбе с несправедливой конкуренцией и налоговая дисциплина.