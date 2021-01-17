Комиссия по рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, также приступает к деятельности в регионах

БАКУ /Trend/ - Мобильные группы основной комиссии по обеспечению своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, созданной соответствующим приказом Министра обороны, также приступают к работе в ряде регионов.

Как передает Trend в воскресенье со ссылкой на минобороны Азербайджана, с учетом трудностей, которые могут возникнуть при передвижении граждан, наряду с комиссией, действующей в городе Баку и на территории Физулинского района, прием лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, начиная с 18 января, также будет проводиться в городе Гянджа и поселке Пирекешкюль.

С целью обеспечения удобства граждан, проведения регистрации обращений без явки в комиссию и дачи ответов на запросы номера телефонов «горячей линии» будут действовать на соответствующих направлениях Баку (012) 404-76-34 и (050) 873-21-85, Гянджа (050) 758-27-34, Физули (050) 706-70-07 и Пирекешкюль (050) 653-16-39.

В то же время сообщаем, что действующая в настоящее время комиссия не уполномочена рассматривать обращения, связанные с присвоением звания «Ветеран войны» и выдачей соответствующего удостоверения ветерана. Просим граждан не обращаться в комиссию по этим вопросам.