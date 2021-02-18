На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 106 новых памятников

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" с целью первичной инвентаризации и охраны историко-культурных объектов на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях представителями Министерства культуры было начато проведение мониторингов памятников и культурных учреждений.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве культуры Азербайджана, в ходе проведенных мониторингов на сегодняшний день было осмотрено 312 исторических и культурных памятников, стоящих на государственном учете. За это время было обнаружено 106 не стоящих на государственном учете исторических, архитектурных и археологических объектов.

В ходе мониторингов также было выявлено 571 культурное учреждение, в том числе 286 библиотек, 237 домов культуры и клубов, 19 музеев, 24 детские музыкальные школы, один кинотеатр, два театра, две галереи. Все они почти полностью разрушены.

"С сожалением следует отметить, что мечети, медресе, мосты и храмы на освобожденных территориях не просто были разрушены, а в то же время во многих случаях были использованы в несоответствующей назначению форме, чем были оскорблены национально - моральные ценности нашего народа.

Четыре гробницы XIX века, в том числе гробница Угурлу бека – памятник архитектуры местного значения, расположенный на кладбище Гараагадж, были стерты с лица земли.

Установлено, что находящимся в Агдаме гробницам Панахали-хана (XIX век) и Мехдигулу-хана нанесен серьезный ущерб со стороны армян, а гробница Ибрагимхалил хана (19 век) была полностью разрушена.

Образцами недвижимого культурного наследия, подвергшимися наибольшим разрушениям со стороны армянских вооруженных сил, стали исламские религиозные памятники, то есть мечети, гробницы и другие места поклонения. Армяне продемонстрировали свою ненависть к азербайджанцам тем, что держали домашних животных, в том числе свиней, в мечетях, принадлежащих нашему народу.

Это отражает отношение Армении к другим религиям, показывает ее истинное лицо.

Отношение к культурному наследию мира и нашей страны на примере этих памятников должно быть осуждено международными организациями и зарубежными странами.

Вандализм армянской стороны проявился не только в отношении мусульманских святынь, но и по отношению христианских исторических и религиозных памятников. Таким образом, многие храмы, относящиеся к Кавказской Албании, в том числе монастыри Худаванг и Гянджасар в Кельбаджарском районе, подверглись варварскому отношению.

Подобные акты вандализма в отношении культурных объектов со стороны армян являются грубейшим нарушением многих международных документов, включая Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятую в Гааге в 1954 году, Европейскую конвенцию об охране археологического наследия, Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Мы полностью уверены, что военно-политическое руководство Армении будет привлечено к ответственности и понесет должное наказание за разрушение, присвоение и использование не по назначению исторических и культурных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу", – отметили в Министерстве культуры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)