Фонд YAŞAT оплатил хирургические операции ветерана войны и матери еще одного шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT оплатил расходы на хирургические операции ветерана войны и матери еще одного шехида.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, фонд продолжает работу по финансированию расходов на лечение военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны, а также членов семей шехидов.

В рамках этой работы Фонд YAŞAT взял на себя расходы на хирургические операции ветерана войны Тофига Мусаханлы и матери шехида Исмаила Салманова Егяны Гусейновой.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр фонда – 8110.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)