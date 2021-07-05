Минэкологии Азербайджана отправит экспедицию на остров на Каспии, где произошло извержение вулкана

БАКУ /Trend/ - Как только погода стабилизируется, на остров, где произошло извержение грязевого вулкана, будет отправлена ​​экспедиция.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттар-заде.

По его словам, утверждения об отсутствии грязевых вулканов на Каспии не соответствуют действительности.

Эти вулканы указаны на карте, отметил он.

"Карта была составлена в 1971 году. Это первый геологический атлас грязевых вулканов в мире. Как только погода стабилизируется, на остров будет направлена ​​совместная экспедиционная группа минэкологии, МЧС, НАНА и SOCAR для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде", - добавил Саттар-заде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)