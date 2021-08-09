Представители СМИ Азербайджана участвуют в тренингах по военной журналистике в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Девятого августа в Анкаре стартовали тренинги по военной журналистике.

В тренингах, организованных Агентством развития медиа Азербайджана, агентством "Анадолу", Полицейской академией Турции и Агентством по сотрудничеству и координации при турецком правительстве (TİKA), принимают участие 24 журналиста из нашей страны.

Как передает в понедельник Trend, в ходе тренингов, которые продлятся до 20 августа, журналистам расскажут о личной безопасности, оказании первой помощи, правилах поведения во время войны, выживании в воде, а также в условиях применения химического и биологического оружия.

Занятия примерно на 60 процентов будут состоять из практической части.

Представители СМИ также примут участие в тренингах в зонах повышенного риска.

Журналисты, успешно завершившие программу обучения, получат международно признанный сертификат в сфере военной журналистики.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)