Мир на Южном Кавказе возможен только через чистосердечное стремление к налаживанию нормальных отношений с соседями - Намик Алиев

БАКУ/Trend/- Только через чистосердечное стремление к налаживанию нормальных отношений с соседями возможен мир на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики Намик Алиев в ходе международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы" в Баку.

Намик Алиев отметил, что многие акторы сделали соответствующие выводы уже когда конфликт начался решаться силовым методом, и все четыре резолюции Совета безопасности ООН были реализованы.

«И сегодня стоит вопрос интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество. Без этого мирное сосуществование невозможно. Это непростой процесс, а его затягивание может привести к не очень положительным последствиям»,- сказал он.

Говоря об открытии коммуникаций на Южном Кавказе, Намик Алиев подчеркнул, что Зангезурский коридор обозначен в трехстороннем заявлении от 10 ноября.

По его словам, в Зангезурском коридоре не может идти речь о таможне.

«А какой таможне там может идти речь? Эти транспортные коммуникации транзитные. Там нет ни остановок, ни станции. По всему миру транзитные перевозки не подвергаются таможенному контролю. Это международные нормы. Это во всем мире принято»,- отметил Намик Алиев.