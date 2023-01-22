Армянин Хачанов совершил вторую провокацию на чемпионате в Австралии - почему нет реакции от Международной федерации тенниса?

БАКУ/Trend/- Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов решил повторить провокацию, совершенную позавчера на Открытом чемпионате Австралии.

Воодушевившись безнаказанностью, Хачанов после завершения матча с японцем Ёсихито Нисиокой вновь испортил камеру на соревновании в поддержку сепаратистов. Теннисист-провокатор посвятил свою запись так называемой "блокаде Лачинской дороги", которую якобы устроила азербайджанская сторона.

Но и это оказалось не пределом провокационного поведения армян в Австралии. Последовав за своим кумиром армянские болельщики вывесили на трибунах корта сепаратистские атрибуты.

Обычно говорят, что спорт вне политики. Но прямо на наших глазах мы видим, как армяне своими провокациями рушат этот принцип. И хотя на подобного рода турнирах организаторы стараются пресекать малейшие политические жесты, в отношении Хачанова не было предпринято даже формального предупреждения. Не говоря уже о том, что спортсмен должен был быть дисквалифицирован и оштрафован на круглую сумму.

Тем временем, в России заговорили о санкциях к Хачанову за провокации против Азербайджана. "Российскому теннисисту Карену Хачанову стоит опасаться возможных санкций за поддержку непризнанного Карабаха после матча на Открытом чемпионате Австралии", заявил "Матч ТВ" заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

- Карену нужно быть аккуратным, не провоцировать никого, потому что любое действие рассматривается внимательно. Думаю, что стоит опасаться каких‑то санкций. Мы всегда говорим, что нужно на корте играть в теннис. Не считаю, что спорт должен быть в политике, - подчеркнул Камельзон.

Возникает вопрос - почему и организаторы Australian Open, и Международная федерация тенниса не реагируют на эти действия?

Напомним, Федерация тенниса Азербайджана направила в Международную федерацию тенниса протестное письмо, где были представлены факты и юридические документы, связанные с провокацией, направленной против нашей страны. Однако Международная федерация тенниса до сих пор не отреагировала на письмо и Хачанов остается безнаказанным.