Азербайджан и Россия проведут переговоры по строительству армянского участка Зангезурского коридора

БАКУ /Trend/ - Из Горадиза в Ордубад будет проложена новая железная дорога.

Как передает в воскресенье Trend, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Будут проведены переговоры между Азербайджаном и Россией относительно 43-километрового участка армянской части линии, которая пройдет через Зангезур»,- сказал он.

По его словам, c открытием Зангезурского коридора грузопоток Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали увеличится, что положительно скажется на росте торгового оборота Восток-Запад.

«158-километровая линия от Ордубада до станции Валидаг на севере Нахчывана будет капитально отремонтирована. Кроме того, линия будет продлена на 14 километров от Валидага до границы с Арменией. Продолжаются строительные работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией, будет проложена новая железная дорога протяженностью 166 километров от Горадиза до Ордубадского района Нахчывана», - отметил Абдулкадир Уралоглу.