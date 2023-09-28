Количество туристов, посетивших Азербайджан, выросло более чем на 33 процента

БАКУ /Trend/ - В январе-августе нынешнего года в Азербайджан прибыло 1343,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 183 стран мира, что на 33,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили Trend в Государственном статистическом комитете, 31,7 проц прибывших - граждане Российской Федерации, 17,7 проц - Турции, 7,5 проц - Ирана, 4,9 проц - Индии, 4,7 проц - Грузии, 4,4 проц - Саудовской Аравии, 2,6 проц - Казахстана, 2,4 проц - Пакистана, 2,1 проц - Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8 проц - Узбекистана, 1,6 проц - граждане Израиля, по 1,5 проц - Кувейта и Украины, 1,4 проц - Беларуси, 1,2 проц - Туркменистана, 1,1 проц - Великобритании и 11,9 проц - других стран. Мужчины составили 69,9 проц прибывших, женщины - 30,1 проц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Китая увеличилось в 8,2 раза, из Туркменистана - в 3,2 раза, из Индии - в 2,4 раза, из Узбекистана - в 1,8 раза, из Казахстана - в 1,8 раза, из Беларуси - в 1,7 раза, из РФ - в 1,6 раза, из Италии - в 1,5 раза, из США - на 39,5 проц, из Израиля - на 39,2 проц, из Грузии - на 32,9 проц, из Великобритании - на 27 проц, из Кувейта - на 22,3 проц, из Турции - на 19,6 проц, из Германии - на 18,6 проц, из Объединенных Арабских Эмиратов - на 11,8 проц, из Украины - на 5,1 проц.

По сравнению с январем-августом 2022 года количество прибывших из стран СНГ увеличилось в 1,6 раз, составив 549,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - на 37,8 проц, составив 67,6 тыс. человек, из стран Персидского залива - на 10,2 проц, составив 228,4 тыс. человек.

71,9 проц прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства использовали воздушный транспорт, 26,7 проц - железнодорожный и автомобильный, 1,4 проц – морской.