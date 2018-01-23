Президент Узбекистана утвердил госпрограмму до 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 22 января утверждена Государственная программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Госпрограмма состоит из 5 разделов. В ее рамках предусматриваются разработка 37 законов (Избирательный кодекс, законы «О государственной службе», «О защите персональных данных», «О правах лиц с инвалидностью», «О науке», «Об инновационной деятельности» и другие), принятие 142 нормативно-правовых актов и реализация 52 практических мер, охватывающих различные сферы.

Первый раздел Госпрограммы посвящен совершенствованию системы государственного и общественного строительства.

Ключевым шагом станет принятие закона «О государственной службе». Документ, прежде всего, делая службу в государственных органах по-настоящему престижной, будет способствовать созданию достойной системы оплаты труда и социальной защиты государственных служащих, а также повысит их ответственность за состояние работы на вверенном участке. Каждый госслужащий своей службой должен будет ежедневно доказывать, что достоин занимаемой должности.

Будет проведена реальная децентрализация государственных функций и полномочий.

Следующее направление Госпрограммы — обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы.

Планируется разработать Концепцию по развитию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в 2018-2021 годах, пересмотреть сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. Предусматриваются либерализация уголовной и административной ответственности, совершенствование процессуальных норм.

Для усиления судебного контроля за предварительным следствием судам будут переданы права выдачи санкции на обыск и прослушивание телефонных переговоров.

Еще одно направление Госпрограммы посвящено развитию экономики и поддержке активного предпринимательства. В сфере развития и либерализации экономики намечается поэтапный переход к новой модели инновационного развития, основанной на передовых идеях, смарт-технологиях и ноу-хау.

Будут разработаны правовые основы для создания и развития венчурных фондов, венчурного финансирования, а также механизмы, стимулирующие внедрение в экономику инноваций и новых технологий.

На срок до 1 января 2023 года предоставлены налоговые льготы венчурным фондам, высокотехнологичным стартапам, научно-исследовательским учреждениям, инновационным центрам, проектно-конструкторским бюро по доходам, полученным от продажи (передачи в пользование) предпринимателям собственных новых технологий.

Особое внимание будет уделено развитию сферы туризма, стимулированию развития въездного и внутреннего туризма, упрощению административных и визовых процедур для туристов.

Следующий раздел Госпрограммы — развитие социальной сферы.

В целях определения размера доходов, необходимых для достойных условий жизни населения, предусматривается правовое регулирование вопросов относительно «потребительской корзины». Намечается поэтапный переход к системе определения размеров заработной платы, пенсий и других социальных платежей с учетом «потребительской корзины» в разрезе регионов.

Будет продолжена работа по совершенствованию системы медицинской помощи и улучшению качества медицинских услуг. Намечается внедрение системы «умная медицина», инновационных технологий в здравоохранение.

Предусматривается создание и открытие 2000 социальных аптек, которые будут обеспечивать население качественными лекарственными препаратами по доступным ценам.

Для полного охвата населения телекоммуникационными услугами предусматривается прокладка 2000 км оптоволоконных линий связи в отдаленных районах, увеличение скорости интернета в 2,5 раза и введение в строй более 4000 опорных станций мобильной связи.

Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики — еще одно направление Госпрограммы.

Будет разработана и принята Концепция государственной политики по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими и работающими за рубежом.

Планируется осуществить комплекс мер по социальной реабилитации граждан, попавших под влияние экстремистских идей, совершенствованию системы возвращения этих граждан в здоровую среду.

Будет пересмотрена система религиозного просвещения, чтобы сделать ее более эффективной и действенной, особенно среди молодежи.

На реализацию предусмотренных Госпрограммой мероприятий будут направлены 13,5 трлн сумов и 1,3 млрд долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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