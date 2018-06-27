Иранский замминистра о возможностях проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)

27 июня 2018 07:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию транспортного коридора "Север-Юг" поможет повысить уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, сказал Trend заместитель министра по дорогам и градостроительству Исламской республики, председатель правления "Иранских железных дорог" Саид Мохаммадзаде.

"Уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном после завершения проекта Север – Юг" возрастет и это открывает хорошие возможности для нас. Проект также поможет наладить железнодорожное сообщение между Ираном и Россией. Это является важным для нас, так как запад России – это крупный центр погрузки и разгрузки контейнеров", - сказал Мохаммедзаде.

Замминистра также отметил важность налаживания сообщения между иранским портом Чехбехар и прибрежным государствам Каспийского моря, добавив, что в данный момент строится железнодорожная ветка между Чехбехар и другим иранским городом Захедан.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнеджад. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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Azernews Newspaper
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