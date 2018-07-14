Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан заинтересован в использовании опыта Франции в расширении своего экспортного потенциала

14 июля 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в использовании опыта Франции в расширении своего экспортного потенциала.

Об этом сказал в субботу замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на мероприятии, посвященном национальному празднику Франции - Дню взятия Бастилии.

Он отметил, что Франция была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

«Сотрудничество между двумя странами динамично развивалось со дня основания дипломатических отношений. Полагаю, что есть большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества», - сказал Мамедгулиев.

Замминистра отметил, что Азербайджан заинтересован в использовании опыта Франции также в развитии ненефтяного сектора.

Посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез (Aurelia Bouchez), в свою очередь отметила, что 2018 год является особым годом в отношениях между Францией и Азербайджаном.

«В этом году министр иностранных дел Франции Ле Дриан совершил свой первый визит в Азербайджан в связи с 100-летием основания Азербайджанской Демократической Республики. После этого, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил Францию»,- сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)

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