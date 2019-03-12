Грузия увеличит импорт азербайджанского газа

12 марта 2019 21:45 (UTC+04:00)

Два важнейших стратегических сегмента газового рынка Грузии – население и производство электроэнергии, полностью обеспечиваются и будут обеспечиваться азербайджанским газом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге во вторник.

"Азербайджан остается главным поставщиком и стратегическим партнером Грузии, и в ближайшие годы на грузинском рынке увеличится доля азербайджанского газа", - сказала Турнава.

По ее словам, после полноценного задействования второй фазы месторождения "Шах-Дениз" Грузия как транзитная страна для газа из Азербайджана получит полностью собственные ресурсы газа.

"Данные ресурсы будут использованы для газоснабжения социально незащищенных слоев населения и электроэнергетики", - заявила Турнава.

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