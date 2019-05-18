Азербайджан и Вьетнам наладят сотрудничество в сфере туризма

18 мая 2019 06:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Вьетнам наладят сотрудничество в сфере туризма.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках визита делегации Народной комиссии вьетнамской провинции Куангнам, во главе с ее вице-президентом Ли Ван Тханя, подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией туристических агентств Азербайджана и комиссией.

Согласно меморандуму, стороны пришли к соглашению о развитии сотрудничества между туристическими структурами обеих стран.

Соглашением также предусматривается обмен информацией, совместная работа по соответствующему законодательству, туристической статистике, улучшению качества туристических услуг, а также обмену опытом по регулированию деятельности туристических структур.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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