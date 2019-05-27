Азербайджан, Россия и Иран проведут встречу по грузоперевозкам (ФОТО)

27 мая 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Увеличение объема транзитных грузоперевозок посредством международного транспортного коридора «Север-Юг» обсуждались в Москве в рамках визита в Россию министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде с российским коллегой Евгением Дитрихом. Состоялся также обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сфере транспорта и логистики между Азербайджаном и Россией, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское ведомство.

Стороны обсудили использование после сдачи в эксплуатацию моста, строящегося через реку Самур в районе пропускных пунктов «Самур» (Азербайджанская Республика) – «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) на азербайджано-российской границе, и системы «Платон».

Оба министерства заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере организации совместных спасательных работ на Каспии, воздушных перевозках и цифровизации транспорта.

Азербайджан, Россия и Иран проведут заседание рабочей группы по регулированию грузоперевозок между тремя странами, отмечается в сообщении министерства.

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