Moody's : ВВП Азербайджана продолжит рост

30 мая 2019 07:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 и 2020 годах ВВП Азербайджана будет расти на три процента ежегодно, как передает Trend, об этом сказал вице-президент и ведущий аналитик международного рейтингового агентства Moody's по банковскому сектору Азербайджана Петр Паклин на ежегодном саммите компании в Баку.

По словам Паклина, банковский сектор Азербайджана генерирует прибыль уже три года подряд и эта тенденция продолжится. Но основными банками, генерирующими прибыль являются Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank и Xalq Bank, остальные работают с убытками.

Как отметил аналитик, разрыв между указанными банками и всеми остальными будет расти, так как нет серьезных фаторов для этого. Но решение вопроса с проблемными кредитами может положительно повлиять на ряд банков страны.

Аналитик также отметил, что по уровню долларизации депозитов Азербайджан занимает первое место в регионе, однако эти показатели снижаются. По валютным кредитам у Азербайджана средний показатель, подчеркнул он.

Паклин далее отметил, что доля проблемных задолженностей сократилась до 15 процентов на конец 2018 года.

"Последние два года мы наблюдаем значительное улучшение сектора, которая вызвана расчисткой балансов местных банков. В базовом сценарии, без учета господдержки, мы ожидали, что к концу 2019 года доля проблемных задолженностей может снизиться до 12 процентов, однако с учетом мер поддержки населению, этот показатель может быть ближе к десяти процентам", - сказал он.

Также, по словам аналитика, последние три года капитализация растет и эта тенденция будет продолжаться.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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