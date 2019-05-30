Разведочное бурение на "Шах Дениз" начнется в 2020 году

30 мая 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году начнется разведочное бурение глубокозалегающих горизонтов месторождения "Шах Дениз". Об этом, как передает Trend, сказал в четверг региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Джонс отметил, что данное месторождение весьма важно не только для Азербайджана, но и для всего региона.

Джонс также отметил важность проекта "Центрально-Восточный Азери", добавив, что добычу продукцию планируется начать в 2023 году и по прогнозам, с месторождения будет добыто около 300 миллионов баррелей нефти.

Далее региональный директор отметил, что к разведочному бурению на месторождении "Шафаг-Асиман" планируется приступить в текущем году,

Джонс также отметил, что развитию сферы возобновляемых источников энергии в Азербайджане уделяется особое внимание, несмотря на то, что в стране имеются богатые энергетические источники.

Отметим, что с 29 мая по 1 июня в Азербайджане проходит конференция "Caspian Oil and Gas". На конференции участвуют руководители самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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