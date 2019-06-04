Экономические реформы - основа развития предпринимательства в Азербайджане-министр

4 июня 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Экономические реформы, проведенные в Азербайджане, содействуют развитию частного сектора и устойчивому росту ненефтяного производства в стране. Об этом сказал на конференции "Государство - лучший партнер предпринимателя" министр экономики Шахин Мустафаев, сообщает Trend с мероприятия.

В целях поощрения ненефтяного экспорта правительство задействовало механизм бюджетной поддержки бизнесменов. В рамках программы с 2017 года предприниматели-экспортеры получили из госбюджета свыше 12 млн манатов, заявил министр.

Министр также отметил, что до сих пор организовано 28 экспортных миссий, страна представила свою продукцию на 24 международных выставках.

«В результате, экспорт ненефтяной продукции в 2017 году увеличился на 24%, а в 2018 году рост составил 10%», - сказал Мустафаев.

Механизм поощрения экспорта применятся согласно утвержденному кабинетом министров порядку. Экспортер может получить до трех процентов от таможенной стоимости в экспортной декларации ( базовая сумма). В основном в списке товаров продукция сельского хозяйства, а также изделия из хлопка и кожи, алкоголь, ковры и пр.

Касаясь инвестиций в страну, Мустафаев отметил, что их объем из-за рубежа, начиная с 2004 года до конца 2018 составил почти $130 млрд. Столько же инвестировано самим правительством, отметил он.

В настоящее время доля частного сектора в ВВП страны выросла, достигнув 85%, Министр также отметил, что на частный сектор приходится более 76 процентов рабочих мест.

(Автор: Матанат Насибова)

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