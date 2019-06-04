Уникальное кредитное предложение от Халг Банка

БАКУ /Trend/ - В глобализирующемся мире в эпоху ускорения бизнес-процессов наиболее актуальными становятся факторы доверия между партнерами, минимизации рисков и безопасности расчетов. Самым распространенным инструментом удобного осуществления международных торговых операций и предотвращения возникновения бизнес-рисков является аккредитив.

Уникальное предложение от ОАО «Халг» Банк, призванное увеличить привлекательность удобного, выгодного и надежного аккредитива, придется по душе бизнес-сообществу страны.

Банк предлагает кредит на финансирование международной торговли по экспортно-импортным операциям. Возобновляемая кредитная линия на сумму в 500 000 манатов или 300 000 долларов США выдается на срок до 4 месяцев от даты оплаты суммы аккредитива. Главное преимущество данного продукта - выгодные проценты - 8% годовых в манатах и 4% в долларах США.

Аккредитив – это банковская услуга, обеспечивающая выплату Продавцу суммы, указанной в аккредитиве, по распоряжению Покупателя взамен поставки товара, выполнения прочих условий, указанных в аккредитиве, и представления соответствующих документов.

Халг Банк предлагает своим клиентам различные виды аккредитивов. Банк сотрудничает в данной области с первоклассными иностранными банками. Сотрудники Банка окажут консультационную поддержку, а также помогут в выборе вида аккредитива, выгодных условий и составлении контракта в зависимости от требований клиента.

Подробнее об условиях финансирования Халг Банком экспортно-импортных операций, а также прочих продуктах можно узнать на сайте www.xalqbank.az или, позвонив в Информационный центр по телефону 138.

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