В каждом регионе Азербайджана планируется создать промкварталы

БАКУ /Trend/ - В будущем планируется создать промышленные кварталы во всех регионах Азербайджана.
Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"Нужно изучить потребности каждого региона и создать промышленные парки и кварталы, направленные на сферы, которые больше всего интересуют предпринимателей данного региона", - сказал министр.
Министр отметил, что до конца года откроются промышленные кварталы в Гаджигабуле и Сабирабаде.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
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