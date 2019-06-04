В каждом регионе Азербайджана планируется создать промкварталы

4 июня 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В будущем планируется создать промышленные кварталы во всех регионах Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Нужно изучить потребности каждого региона и создать промышленные парки и кварталы, направленные на сферы, которые больше всего интересуют предпринимателей данного региона", - сказал министр.

Министр отметил, что до конца года откроются промышленные кварталы в Гаджигабуле и Сабирабаде.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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