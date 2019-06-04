SOCAR: Чистая прибыль сократилась, операционная выросла

4 июня 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Чистая прибыль госкомпании SOCAR сократилась по сравнению с прошлым годом в 1,71 раза, сообщает Trend на консолидированный финансовый отчет компании за прошлый год.

Согласно отчету, чистая прибыль по итогам 2018 года составила 1,22 миллиарда, годом ранее она составляла 2,09 миллиарда манатов. Согласно сообщению компании, ей удалось работать с прибылью, несмотря на то, что волатильность обменного курса привела к росту затрат. Увеличение затрат компании также связано с ростом налоговой нагрузки, практически двукратной в результате увеличения доли компании в разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Как известно, после подписания обновленного соглашения, доля компании также выросла более, чем в два раза – с 11,65 процентов до 25 процентов.

От продажи сырой нефти в отчетном периоде выручка компании составила 58,5 миллиарда манатов, а от нефтепродуктов - 40,1 миллиарда манатов.

«В 2017 - 2018 годах SOCAR вернул свои финансовые показатели докризисного уровня, предшествующие периоду падения мировых цен на нефть, и сегодня работает с прибылью», - заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев Абдуллаев.

Добиться положительного сальдо баланса удалось благодаря росту цен на мировых рынках нефти, вводу в строй нефтеперерабатывающего завода STAR и завода по производству полипропилена, обеспечивших рост прибылей от продажи нефтехимической продукции, а также за счет роста продаж природного газа по проекту «Шах Дениз-2».

«В ближайшие годы мы постараемся сохранить эту позитивную динамику за счет завершения новых проектов и их рациональной эксплуатации», - сказал Абдуллаев.

Согласно отчету, совокупные активы группы SOCAR в прошлом году составили 62,1 миллиарда манатов, а совокупные долговые обязательства - 13,7 миллиарда манатов. Совокупный капитал SOCAR увеличился по сравнению с предыдущим годом и достиг 24 миллиардов манатов.

Общие доходы SOCAR за последние 10 лет увеличились в 24 раза, а совокупный капитал более чем в три раза. Аудит отчета утвержден Ernst & Young.

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