Путешествуй по миру с Azercell

БАКУ/Trend/- Компания Azercell для доступного и комфортного пользования услугами интернета в роуминге предоставляет своим абонентам новый месячный интернет-роуминг пакет. Так, теперь абоненты Azercell могут воспользоваться преимуществами нового пакета объемом 3GB-а за 39,90 AZN., сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Отметим, что абонентам Azercell, путешествующим за границу, предоставляется возможность выбрать также дневной интернет-роуминг пакет объёмом 100 MB за 3,90 AZN, 3-х дневный интернет-роуминг пакет объёмом 400 MB за 9,90 AZN или же 14-ти дневный пакет объёмом 1 GB за 19,90 AZN и тем самым предотвратить непредвиденные расходы по интернету .

Интернет-роуминг пакеты Azercell действительны в сетях 80-ти операторов в 53-х странах мира, число которых постоянно увеличивается. Более того, в таких популярных направлениях, как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ, Китай, Россия, Казахстан, Украина, Таджикистан и Молдова абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет пакетом не беспокоясь о ручном выборе сети приоритетного оператора, так как интернет-роуминг пакеты действительны в этих странах во всех сетях.

Путешествуйте по миру с самыми доступными интернет-роуминг пакетами от Azercell. Выберите подходящий пакет, и будьте на связи в роуминге этим летом с Azercell!

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