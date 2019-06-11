«Азербайджанские Авиалинии» начинают полеты Баку-Дели

БАКУ/Trend/- Начиная с 25 июня открываются регулярные и чартерные рейсы из Баку в один из крупнейших городов Индии - Дели, сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на самолетах Boeing-757 с конфигурациями эконом и бизнес-класса. С осени планируется увеличить число рейсов до двух раз в неделю.

Вылеты будут осуществляться через терминал 1 международного аэропорта Гейдар Алиев.

Дели называют «столицей семи империй». Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели – Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи.

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