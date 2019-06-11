Pasha Bank в списке «Самых инновационных банков в сфере МСБ в странах СНГ и Кавказа»

11 июня 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За активное внедрение инноваций в банковской сфере ведущий корпоративный банк Азербайджана – Pasha Bank – включен по итогам прошлого года в список «Самых инновационных банков в сфере малого и среднего бизнеса в странах СНГ и Кавказа», сообщает Trend со ссылкой на банк. Награждение банка премией состоялось в рамках V ежегодной международной банковской конференции в Тбилиси, организованной международным банковским сообществом SME Banking Club.

По словам директора департамента малого и среднего бизнеса Pasha Bank Александра Головко, получение этой награды является заслуженным признанием достигнутых результатов и правильного вектора развития МСБ-банкинга.

«За последний год мы не только расширили спектр предлагаемых продуктов и услуг, упростили доступ и увеличили финансирование малого и среднего бизнеса в 2 раза, а также предоставили новые технологические решения для бизнеса. Так, Pasha Bank впервые в стране предоставил удобное решение – корпоративную карту Tacir Card, а также новый подход в расчетно-кассовом обслуживании – тарифные пакеты. Уже сегодня индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют возможность открыть счет в режиме онлайн за 5-10 мин. Осознавая, что сектор малого и среднего бизнеса является одним из важнейших драйверов развития экономики, его обслуживание и предоставление удобных и инновационных решений является для Pasha Bank одними из приоритетных направлений деятельности на ближайшие годы», - подытожил Головко.

Главной темой конференции, в работе которой приняли участие ведущие финансовые институты региона, стала «Трансформация банков, цифровой банкинг, финансирование малого и среднего бизнеса, инновации и маркетинговые стратегии».

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