Объем налоговых поступлений в ненефтяном секторе увеличился за счет сокращения теневого рынка

9 июля 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые пять месяцев 2019 года оборот ненефтяного сектора в Азербайджане вырос на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост оборота по НДС составил 9,6 процента.

Как передает Trend со ссылкой на министерство налогов, наиболее высокие темпы роста показал сектор торговли и общественного питания. Оборот оптовой торговли увеличился на 18,4 процента, в том числе по показателю НДС - на 24,6 процента. В секторе розничной торговли оборот увеличился на 37,3 процента, в том числе по НДС - на 38,2 процента. Рост оборота в общественном питании составил 20,6 процента.

По мнению фискального ведомства, важным индикатором улучшения прозрачности в ведении бизнеса и сокращение «теневой» экономики является рост оборота по электронным счет-фактурам. За январь-май 2019 года удельный вес оборота предприятий ненефяного сектора посредством электронных счет-фактур составил 65,7 процента. В аналогичный период прошлого года эта цифра не достигала 60 процентов.

Самые высокие темпы роста оборота посредством электронных счет-фактур были зафиксированы в сельском хозяйстве 91,8 процента и в торговле 43,7 процента.

К увеличению налоговых поступлений от ненефтяного сектора привели прозрачность в отношениях между государством и бизнесом, уменьшение масштабов теневой экономики, легализация бизнеса, сообщает министерство налогов Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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