Посол: Французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном

13 июля 2019 06:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Французские компании заинтересованы во вложении инвестиций почти во все сферы экономики Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказала журналистам посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше в рамках мероприятия, посвященного Дню независимости Франции

"Наибольший интерес для французских инвесторов представляют представляют такие сферы, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика", - сказала Буше.

Посол отметила, что Франция продолжит поддерживать стремления Азербайджана в диверсификации экономики.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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