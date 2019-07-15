В январе-мае внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $14 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 14,07 миллиарда долларов, включая экспорт в размере 8,24 миллиарда долларов и импорт в объеме 5,83 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса составило 2,4 миллиарда долларов.

Как передает Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике, внешнеторговый оборот Азербайджана по фактическим ценам увеличился на 16,5 процента по сравнению с январем-маем 2018 года. В реальном выражении оборот увеличился на 6,8 процента, импорт - на 20,4 процента, экспорт - на 0,4 процента.

В январе-мае 2019 года физические и юридические лица Азербайджана провели торговые операции со своими партнерами из 174 стран. Продукция экспортировалась в 102 страны и импортировалась из 163 стран.

По данным Государственного таможенного комитета, основные поставки экспорта пришлись на Италию (28 процентов), Турцию (11,4 процента) и Китай (7 процентов). Среди импортеров наибольшую долю заняли Швейцария (14,2 процента), Россия (14 процентов) и Турция (9,7 процента).

В январе-мае 2019 года из страны было экспортировано продуктов ненефтегазового сектора на сумму 786,6 миллиона долларов, что на 17,8 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основными импортерами этой категории продукции стали: Россия (33,2 процента), Турция (23 процента), и Грузия (9,8 процента).

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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