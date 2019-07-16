Подписан протокол по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Афганистаном

16 июля 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По итогам первого заседания азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству был подписан протокол о сотрудничестве между двумя странами.

Как передает Trend, документ подписали во вторник замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов и председатель азербайджано-афганской совместной рабочей группы, главный советник президента, министр финансов Афганистана Мохаммад Хумаюн Гаюми.

В рамках первого заседания рабочей группы стороны обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества в сфере связи, дорожного транспорта, производства строительных материалов, грузоперевозок и прочее. Было отмечено о том, что у сторон имеется реальный потенциал для расширения связей во всех этих областях.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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