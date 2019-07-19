Центр "Сколково" проведет тренинги для азербайджанских топ-менеджеров

БАКУ /Trend/ - Сегодня объявлено о начале программы "Цифровая трансформация и инновации в государственном секторе", в рамках которой запланированы тренинги для заместителей министров, а также для глав государственных компаний Азербайджана, сообщает Trend с мероприятия.

Двухдневная программа разработана экспертами российского Инновационного центра "Сколково", а также университета Санкт-Галлена (Швейцария).

Выступившие на мероприятии председатель Государственного агентства по оказания услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев и председатель правления PASHA Bank Талех Кязимов, отметив важность цифровизации в сфере государственных услуг на фоне развития инновационных технологий. Кроме того, в рамках программы пройдут тренинги по выявлению и управлению рисками, применению цифровых технологий в этой сфере, созданию цифровой стратегии и другим вопросам.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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