Центр "Сколково" проведет тренинги для азербайджанских топ-менеджеров

19 июля 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня объявлено о начале программы "Цифровая трансформация и инновации в государственном секторе", в рамках которой запланированы тренинги для заместителей министров, а также для глав государственных компаний Азербайджана, сообщает Trend с мероприятия.

Двухдневная программа разработана экспертами российского Инновационного центра "Сколково", а также университета Санкт-Галлена (Швейцария).

Выступившие на мероприятии председатель Государственного агентства по оказания услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев и председатель правления PASHA Bank Талех Кязимов, отметив важность цифровизации в сфере государственных услуг на фоне развития инновационных технологий. Кроме того, в рамках программы пройдут тренинги по выявлению и управлению рисками, применению цифровых технологий в этой сфере, созданию цифровой стратегии и другим вопросам.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
PASHA Bank выступил партнером проекта «Вокруг света за 180 дней»
Экономика 16 июля 15:19
ASAN: Нашей целью является облегчение жизни граждан
Экономика 24 июня 16:18
PASHA Bank внедряет на рынке кассовые терминалы нового поколения (ИНТЕРВЬЮ)
Экономика 21 июня 14:30
Впервые в Азербайджане PASHA Bank в эксклюзивном партнерстве с Turkish Airlines представил карту PASHA Bank Miles&Smiles (ВИДЕО)
Экономика 29 мая 15:32
PASHA Bank подписал с Газпромбанком соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
Экономика 29 мая 15:19
Pasha Bank ожидает прирост активов до 10% до конца года
Экономика 21 мая 13:47
Лента новостей
Очередной жилой дом для журналистов в Баку может быть сдан в следующем году
Общество 12:12
В Азербайджане регистрацию прошли 3 тыс. будущих директоров школ
Общество 12:03
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Японии
Политика 12:01
Зариф подтвердил подготовку к саммиту в астанинском формате в Турции
Иран 12:00
В Британии консерваторы хотят защитить нового премьера от вотума недоверия на один год
Другие страны 11:58
Saipem о ситуации после взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»
Энергетика 11:53
Cамая большая сеть LTE в стране принадлежит Bakcell
ИКТ 11:52
Свыше 800 компаний поставляли TAP материалы и оказывали услуги
Энергетика 11:50
Объемы грузоперевалки из Израиля через порты Турции превышают 7 млн тонн
Бизнес 11:47