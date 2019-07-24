Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 24 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 24 июля подорожала на 5,5505 маната, составив 2414, 3570 маната, серебра - на 0,4025 маната, до 27, 9761 маната, платины - на 23,902 маната, до 1459, 9600 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,913 маната, составив 2587, 6295 маната.
|
Название
|
24.07.2019
|
23.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2414.3570
|
2408.8065
|
Серебро
|
XAG
|
27.9761
|
27.5736
|
Платина
|
XPT
|
1459.9600
|
1436.0580
|
Палладий
|
XPD
|
2587.6295
|
2582.7165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 24 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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