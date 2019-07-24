Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 24 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 24 июля подорожала на 5,5505 маната, составив 2414, 3570 маната, серебра - на 0,4025 маната, до 27, 9761 маната, платины - на 23,902 маната, до 1459, 9600 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,913 маната, составив 2587, 6295 маната.

Название 24.07.2019 23.07.2019 Золото XAU 2414.3570 2408.8065 Серебро XAG 27.9761 27.5736 Платина XPT 1459.9600 1436.0580 Палладий XPD 2587.6295 2582.7165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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