Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети

24 июля 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell стремительно расширяет зону покрытия своей высококачественной сети, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Так, в рамках работ, направленных на обеспечение пользователей по всей стране самым высоким качеством сетевых услуг, только в 2019 году компанией Bakcell было установлено около 700 новых базовых станций.

Отметим, что компания Bakcell предоставляет услуги мобильного интернета посредством сети состоящей из более 2300 базовых станций 4G, и являющейся самой большой в стране, как по зоне покрытия, так и по пропускной способности. Благодаря этому, Bakcell предоставляет услуги 4G высокого качества во всех регионах страны. Уже сегодня, абоненты Bakcell, проживающие в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в центральных частях всех городов и районов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией) имеют возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета. В данный момент, сеть 4G компании Bakcell охватывает 78% населения и 52% территории страны.

Качество и скорость мобильного интернета от Bakcell признается на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Отметим также, что с начала 2019 года, компания Bakcell обеспечила качественную связь во время фестиваля Новруз, Гран-при Азербайджана Formula 1, Финала Лиги Европы УЕФА, XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля и других важных мероприятий, проходящих в стране.

Стремясь в еще большей степени повысить качество услуг, Bakcell продолжит осуществлять крупномасштабные меры по расширению покрытия и дальнейшей модернизации мобильной сети в стране.

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