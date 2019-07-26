В Азербайджане обнародованы результаты по пресечению неформальной занятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты, достигнутые в сфере пресечения неформальной занятости с конца 2018, включая первую половину 2019 года.

Информацию об этом на втором совещании Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений с участием руководителей Координационного комитета, оказывающим помощь в районной (городской) занятости, предоставил вице-премьер, председатель комиссии Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

Вице-премьер отметил, что за шесть месяцев 2019 года число уведомлений о трудовых договорах выросло на 101 551, и по состоянию на первое июля составило один миллион 503 731.

Ахмедов напомнил, что в 2018 году этот показатель составлял 91 389.

«В целом же, с момента создания комиссии и по настоящее время число трудовых договоров увеличилось на 250 тысяч. Также, по информации на 1 января 2019 года, число активных физических лиц, зарегистрированных в минналогов, выросло на 32 457 человек в сравнении с началом прошлого года, составив 361 001 человек, а на 1 июля 2019 года число активных физических лиц выросло на 8 569 человек, составив 369 570 человек", - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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