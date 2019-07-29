Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 29 июля повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 29 июля подорожала на 7,5055 маната, составив 2414.4080 маната, унция серебра подешевела - на 0,0173 маната, до 27,8576 маната, платина подорожала - на 1,4535 маната, до 1473.6110 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,7055 маната, составив 2599, 2405 маната.
|
Название
|
29.07.2019
|
26.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2414.4080
|
2406.9025
|
Серебро
|
XAG
|
27.8576
|
27.8749
|
Платина
|
XPT
|
1473.6110
|
1472.1575
|
Палладий
|
XPD
|
2599.2405
|
2598.5350
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 29 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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