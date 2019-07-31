Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 31 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 июля подорожала на 6,4685 маната, составив 2429, 4190 маната, унция серебра - на 0,0915 маната, до 28, 0549 маната, цена на унцию платины снизилась - на 1,666 маната, до 1493, 0930 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 37,3405 маната, составив 2597, 5150 маната.

Название 31.07.2019 30.07.2019 Золото XAU 2429.4190 2422.9505 Серебро XAG 28.0549 27.9634 Платина XPT 1493.0930 1494.7590 Палладий XPD 2597.5150 2634.8555

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 31 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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