Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 31 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 30 июля подорожала на 6,4685 маната, составив 2429, 4190 маната, унция серебра - на 0,0915 маната, до 28, 0549 маната, цена на унцию платины снизилась - на 1,666 маната, до 1493, 0930 маната. Цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 37,3405 маната, составив 2597, 5150 маната.
|
Название
|
31.07.2019
|
30.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2429.4190
|
2422.9505
|
Серебро
|
XAG
|
28.0549
|
27.9634
|
Платина
|
XPT
|
1493.0930
|
1494.7590
|
Палладий
|
XPD
|
2597.5150
|
2634.8555
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 31 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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