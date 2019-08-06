Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 6 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 6 августа подорожала на 16,9065 маната, составив 2487, 3550 маната, унция серебра подешевела на 0,0553 маната, до 27, 9458 маната, унция платины подорожала на 4,4965 маната, составив 1455, 0470 маната, унция палладия - на 39,865 маната, до 2439, 5255 маната.

Название 06.08.2019 05.08.2019 Золото XAU 2487.3550 2470.4485 Серебро XAG 27.9458 28.0011 Платина XPT 1455.0470 1450.5505 Палладий XPD 2439.5255 2399.6605

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 6 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

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