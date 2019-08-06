Золото в Азербайджане подорожало

6 августа 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 6 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 6 августа подорожала на 16,9065 маната, составив 2487, 3550 маната, унция серебра подешевела на 0,0553 маната, до 27, 9458 маната, унция платины подорожала на 4,4965 маната, составив 1455, 0470 маната, унция палладия - на 39,865 маната, до 2439, 5255 маната.

Название

06.08.2019

05.08.2019

Золото

XAU

2487.3550

2470.4485

Серебро

XAG

27.9458

28.0011

Платина

XPT

1455.0470

1450.5505

Палладий

XPD

2439.5255

2399.6605

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 6 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

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