Золото и серебро в Азербайджане подорожали

8 августа 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 8 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 8 августа подорожала на 27, 3275 маната, составив 2551, 6490 маната, унция серебра - на 0,7458 маната, до 29, 1922 маната, унция платины подорожала на 19,006 маната, составив 1472,1065 маната, унция палладия подешевела - на 9,5115 маната, до 2430, 8725 маната.

Название

08.08.2019

07.08.2019

Золото

XAU

2551.6490

2524.3215

Серебро

XAG

29.1922

28.4464

Платина

XPT

1472.1065

1453.1005

Палладий

XPD

2430.8725

2440.3840

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 8 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

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