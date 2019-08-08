Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 8 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 8 августа подорожала на 27, 3275 маната, составив 2551, 6490 маната, унция серебра - на 0,7458 маната, до 29, 1922 маната, унция платины подорожала на 19,006 маната, составив 1472,1065 маната, унция палладия подешевела - на 9,5115 маната, до 2430, 8725 маната.
|
Название
|
08.08.2019
|
07.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2551.6490
|
2524.3215
|
Серебро
|
XAG
|
29.1922
|
28.4464
|
Платина
|
XPT
|
1472.1065
|
1453.1005
|
Палладий
|
XPD
|
2430.8725
|
2440.3840
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 8 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
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