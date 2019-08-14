Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 7 раз

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в среду провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе значительно превышало спрос и составило 682,2 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,26 процента. Срок размещения средств - 12 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 14 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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