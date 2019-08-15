Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 15 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 15 августа подорожала на 39,3125 маната, составив 2585, 6065 маната, унция серебра - на 0,69 маната, до 29, 4591 маната, унция платины подешевела на 8,2705 маната, составив 1438, 8545 маната, унция палладия - на 21,3095 маната, до 2440, 8600 маната.
|
Название
|
15.08.2019
|
14.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2585.6065
|
2546.2940
|
Серебро
|
XAG
|
29.4591
|
28.7691
|
Платина
|
XPT
|
1438.8545
|
1447.1250
|
Палладий
|
XPD
|
2440.8600
|
2462.1695
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 15 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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