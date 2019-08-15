Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 15 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 августа подорожала на 39,3125 маната, составив 2585, 6065 маната, унция серебра - на 0,69 маната, до 29, 4591 маната, унция платины подешевела на 8,2705 маната, составив 1438, 8545 маната, унция палладия - на 21,3095 маната, до 2440, 8600 маната.

Название 15.08.2019 14.08.2019 Золото XAU 2585.6065 2546.2940 Серебро XAG 29.4591 28.7691 Платина XPT 1438.8545 1447.1250 Палладий XPD 2440.8600 2462.1695

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.