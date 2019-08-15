Золото и серебро в Азербайджане подорожали

15 августа 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 15 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 августа подорожала на 39,3125 маната, составив 2585, 6065 маната, унция серебра - на 0,69 маната, до 29, 4591 маната, унция платины подешевела на 8,2705 маната, составив 1438, 8545 маната, унция палладия - на 21,3095 маната, до 2440, 8600 маната.

Название

15.08.2019

14.08.2019

Золото

XAU

2585.6065

2546.2940

Серебро

XAG

29.4591

28.7691

Платина

XPT

1438.8545

1447.1250

Палладий

XPD

2440.8600

2462.1695

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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